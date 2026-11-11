Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Dow Jones-Performance

11.11.26 22:32 Uhr

Dow Jones-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel letztendlich um 0,49 Prozent aufwärts auf 52.486,49 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,285 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,131 Prozent auf 52.163,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52.231,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52.055,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.512,72 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.654,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53.791,85 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.927,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,91 Prozent auf 601,61 USD), NVIDIA (+ 2,87 Prozent auf 173,73 USD), Cisco (+ 2,66 Prozent auf 100,76 USD), Salesforce (+ 2,12 Prozent auf 218,01 USD) und Apple (+ 2,04 Prozent auf 355,63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-2,61 Prozent auf 274,80 USD), Microsoft (-2,26 Prozent auf 521,13 USD), Amazon (-1,74 Prozent auf 266,17 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 38,32 USD) und Merck (-0,59 Prozent auf 147,18 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 61.727.518 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net