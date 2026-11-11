DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.916 +1,4%Euro 1,1090 -0,7%Öl 92,6 +1,2%Gold 3.988 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Dow Jones-Performance

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Dow Jones-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
240.20 EUR -2.30 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
320.20 EUR 7.35 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
543.00 EUR 23.40 EUR 4.50 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
92.16 EUR 3.61 EUR 4.08 %
Charts | News | Analysen
McDonald's Corp.
249.20 EUR -3.60 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
131.90 EUR 0.08 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
470.00 EUR -8.55 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
34.70 EUR 0.21 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
156.52 EUR 5.06 EUR 3.34 %
Charts | News | Analysen
Salesforce
197.04 EUR 7.52 EUR 3.97 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
357.20 EUR 7.70 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,486.49 USD 254.60 USD 0.49 %
News | Analysen

Im Dow Jones ging es im NYSE-Handel letztendlich um 0,49 Prozent aufwärts auf 52.486,49 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,285 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,131 Prozent auf 52.163,21 Punkte an der Kurstafel, nach 52.231,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52.055,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.512,72 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.654,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53.791,85 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.927,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 2,91 Prozent auf 601,61 USD), NVIDIA (+ 2,87 Prozent auf 173,73 USD), Cisco (+ 2,66 Prozent auf 100,76 USD), Salesforce (+ 2,12 Prozent auf 218,01 USD) und Apple (+ 2,04 Prozent auf 355,63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-2,61 Prozent auf 274,80 USD), Microsoft (-2,26 Prozent auf 521,13 USD), Amazon (-1,74 Prozent auf 266,17 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 38,32 USD) und Merck (-0,59 Prozent auf 147,18 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 61.727.518 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4,569 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.