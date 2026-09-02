Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

NASDAQ 100-Kursentwicklung

03.09.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,26 Prozent auf 29.511,35 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,313 Prozent auf 29.234,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29.143,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.511,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.160,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,364 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 28.776,80 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Wert von 30.571,24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23.414,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17,08 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,96 Prozent auf 141,62 USD), Palantir (+ 7,93 Prozent auf 182,90 USD), SpaceX (+ 7,86 Prozent auf 151,77 USD), Tesla (+ 7,12 Prozent auf 382,43 USD) und Axon Enterprise (+ 5,50 Prozent auf 534,88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Broadcom (-3,64 Prozent auf 353,89 USD), Kraft Heinz Company (-3,16 Prozent auf 25,43 USD), AppLovin (-2,70 Prozent auf 310,43 USD), Lumentum (-2,39 Prozent auf 849,78 USD) und ASML (-2,35 Prozent auf 1.642,82 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.344.332 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,515 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,15 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net