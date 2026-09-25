DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.863 -0,4%Euro 1,1393 +0,1%Öl 104,5 -2,0%Gold 4.286 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit Kursplus

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
278.50 EUR 3.50 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
19.01 EUR -0.32 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
77.79 EUR -1.01 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
221.55 EUR -9.65 EUR -4.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
226.00 EUR 7.50 EUR 3.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
109.16 EUR -2.22 EUR -1.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20.66 EUR -0.33 EUR -1.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
660.80 EUR -20.90 EUR -3.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
453.15 EUR 15.35 EUR 3.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nebius
212.35 EUR 1.45 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
196.62 EUR -0.22 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
328.65 EUR -13.95 EUR -4.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
48.14 EUR 2.22 EUR 4.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
176.92 EUR 6.36 EUR 3.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30,608.13 USD 129.28 USD 0.42 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 30.510,51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,127 Prozent stärker bei 30.517,46 Punkten in den Handel, nach 30.478,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 30.413,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.649,20 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Stand von 29.209,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.440,32 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 24.397,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,04 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 5,40 Prozent auf 270,79 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), QUALCOMM (+ 4,74 Prozent auf 203,46 USD), Arm (+ 3,70 Prozent auf 317,66 USD) und Microsoft (+ 3,25 Prozent auf 514,10 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3,78 Prozent auf 748,16 USD), CoreWeave (-3,24 Prozent auf 87,21 USD), Intel (-3,13 Prozent auf 123,40 USD), Nebius (-2,51 Prozent auf 237,36 USD) und Palo Alto Networks (-2,51 Prozent auf 380,14 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.520.544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,774 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.