Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit Kursplus

Index-Bewegung

25.09.26 17:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 30.510,51 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,127 Prozent stärker bei 30.517,46 Punkten in den Handel, nach 30.478,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 30.413,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.649,20 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Stand von 29.209,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29.440,32 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 24.397,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,04 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 5,40 Prozent auf 270,79 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), QUALCOMM (+ 4,74 Prozent auf 203,46 USD), Arm (+ 3,70 Prozent auf 317,66 USD) und Microsoft (+ 3,25 Prozent auf 514,10 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3,78 Prozent auf 748,16 USD), CoreWeave (-3,24 Prozent auf 87,21 USD), Intel (-3,13 Prozent auf 123,40 USD), Nebius (-2,51 Prozent auf 237,36 USD) und Palo Alto Networks (-2,51 Prozent auf 380,14 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.520.544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,774 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net