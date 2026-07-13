Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Index im Blick

14.07.26 17:59 Uhr

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr Gewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 29.591,28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,02 Prozent auf 29.561,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29.264,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.368,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.693,77 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 29.635,95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 14.04.2026, einen Wert von 25.842,00 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 22.855,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,40 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 9,75 Prozent auf 206,24 USD), Monolithic Power Systems (+ 7,70 Prozent auf 1.390,86 USD), Lumentum (+ 7,21 Prozent auf 823,56 USD), Palo Alto Networks (+ 6,51 Prozent auf 351,80 USD) und Sandisk (+ 5,78 Prozent auf 1.770,80 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuitive Surgical (-6,75 Prozent auf 379,63 USD), GE HealthCare Technologies (-6,57 Prozent auf 61,02 USD), Arm (-5,78 Prozent auf 281,71 USD), Workday (-4,50 Prozent auf 138,35 USD) und Nebius (-4,42 Prozent auf 201,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8.479.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,483 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,90 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,36 Prozent.

Redaktion finanzen.net