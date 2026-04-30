Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Kursplus

Index im Fokus

Der NASDAQ 100 performt derzeit positiv.

Um 17:55 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,10 Prozent stärker bei 27.753,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,206 Prozent auf 27.508,57 Punkte an der Kurstafel, nach 27.452,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27.787,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 27.501,43 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24.019,99 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, bei 25.552,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.786,71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,11 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 27.787,12 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 23,98 Prozent auf 85,04 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,22 Prozent auf 177,40 USD), Datadog A (+ 6,73 Prozent auf 141,08 USD), Zscaler (+ 6,69 Prozent auf 139,42 USD) und Zoom Communications (+ 5,84 Prozent auf 102,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Amgen (-5,64 Prozent auf 326,71 USD), QUALCOMM (-3,36 Prozent auf 173,54 USD), Old Dominion Freight Line (-2,45 Prozent auf 207,23 USD), O Reilly Automotive (-2,23 Prozent auf 97,18 USD) und Dollar Tree (-1,89 Prozent auf 95,27 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.857.441 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 3,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 7,08 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net