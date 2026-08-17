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Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

In New York ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
245.00 EUR -10.00 EUR -3.92 %
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Comcast Corp. (Class A)
22.86 EUR 1.13 EUR 5.20 %
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Copart Inc.
26.86 EUR -0.26 EUR -0.94 %
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172.16 EUR -8.92 EUR -4.93 %
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Intel Corp.
80.10 EUR -3.90 EUR -4.64 %
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Kraft Heinz Company
21.78 EUR 0.16 EUR 0.72 %
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Lam Research Corp.
273.30 EUR -3.90 EUR -1.41 %
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Marvell Technology
200.45 EUR 15.25 EUR 8.23 %
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MercadoLibre Inc
1,563.60 EUR 23.60 EUR 1.53 %
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Nebius
197.76 EUR -17.44 EUR -8.10 %
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NVIDIA Corp.
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Seagate Technology
738.00 EUR -66.00 EUR -8.21 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
90.48 EUR 9.76 EUR 12.09 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
86.40 EUR 1.30 EUR 1.53 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,559.85 USD 68.89 USD 0.23 %
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Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,02 Prozent stärker bei 29.497,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,305 Prozent auf 29.580,85 Punkte an der Kurstafel, nach 29.490,96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.652,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29.288,75 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.592,66 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 28.818,84 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 23.384,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 17,02 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,71 Prozent auf 105,20 USD), Marvell Technology (+ 7,87 Prozent auf 233,00 USD), Copart (+ 6,03 Prozent auf 33,41 USD), Thomson Reuters (+ 5,44 Prozent auf 106,38 USD) und MercadoLibre (+ 4,86 Prozent auf 1.865,55 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Nebius (-8,02 Prozent auf 228,50 USD), Astera Labs (-6,62 Prozent auf 283,35 USD), Lam Research (-5,87 Prozent auf 308,67 USD), Seagate Technology (-5,70 Prozent auf 852,13 USD) und CrowdStrike (-5,67 Prozent auf 200,84 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10.478.727 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 7,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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