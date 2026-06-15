DAX25.027 +0,4%Est506.323 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -1,9%Nas26.438 +1,6%Bitcoin54.637 -2,4%Euro1,1464 -0,4%Öl79,72 +1,4%Gold4.221 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX höher - über 25.000 Punkten -- US-Börsen höher -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, TUI, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Kursverlauf

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

18.06.26 20:02 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain | finanzen.net

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
51,88 EUR -0,05 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
42,30 EUR -1,44 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
42,79 EUR -0,08 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
116,60 EUR 8,56 EUR 7,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
226,45 EUR 18,35 EUR 8,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,99 EUR -0,29 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
283,20 EUR 26,50 EUR 10,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
996,30 EUR 88,70 EUR 9,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
183,20 EUR 5,20 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
37,00 EUR -0,18 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
95,38 EUR -6,12 EUR -6,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
105,68 EUR -2,94 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30.376,4 PKT 705,4 PKT 2,38%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,43 Prozent auf 30.392,46 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,99 Prozent höher bei 30.261,60 Punkten, nach 29.670,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.415,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30.089,35 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,338 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 28.994,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der NASDAQ 100 24.425,09 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 21.719,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,58 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 13,69 Prozent auf 329,17 USD), Intel (+ 10,40 Prozent auf 133,70 USD), Micron Technology (+ 8,79 Prozent auf 1.134,90 USD), KLA-Tencor (+ 8,68 Prozent auf 259,45 USD) und Enphase Energy (+ 8,58 Prozent auf 51,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Cognizant (-9,26 Prozent auf 44,30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,49 Prozent auf 109,00 USD), Workday (-2,47 Prozent auf 118,82 USD), Baker Hughes (-2,45 Prozent auf 58,60 USD) und PayPal (-2,34 Prozent auf 36,96 EUR).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.278.819 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,356 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Baker Hughes und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen