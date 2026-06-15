Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

NASDAQ 100-Kursverlauf

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,43 Prozent auf 30.392,46 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,99 Prozent höher bei 30.261,60 Punkten, nach 29.670,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.415,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30.089,35 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,338 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 28.994,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der NASDAQ 100 24.425,09 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Stand von 21.719,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 20,58 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 13,69 Prozent auf 329,17 USD), Intel (+ 10,40 Prozent auf 133,70 USD), Micron Technology (+ 8,79 Prozent auf 1.134,90 USD), KLA-Tencor (+ 8,68 Prozent auf 259,45 USD) und Enphase Energy (+ 8,58 Prozent auf 51,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Cognizant (-9,26 Prozent auf 44,30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,49 Prozent auf 109,00 USD), Workday (-2,47 Prozent auf 118,82 USD), Baker Hughes (-2,45 Prozent auf 58,60 USD) und PayPal (-2,34 Prozent auf 36,96 EUR).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.278.819 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,356 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net