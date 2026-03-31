Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel mit deutlichen Gewinnen

NASDAQ 100-Entwicklung

Der NASDAQ 100 zeigte am Dienstagabend eine klare positive Entwicklung.

Am Dienstag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 3,43 Prozent auf 23.740,19 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 23.208,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22.953,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23.789,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.198,64 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 24.960,04 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 25.249,85 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.278,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,82 Prozent nach unten. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 12,80 Prozent auf 99,05 USD), ON Semiconductor (+ 11,25 Prozent auf 61,92 USD), Arm (+ 10,46 Prozent auf 151,28 USD), Microchip Technology (+ 7,58 Prozent auf 64,61 USD) und Intel (+ 7,14 Prozent auf 44,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Constellation Energy (-6,48 Prozent auf 279,25 USD), Charter A (-2,29 Prozent auf 215,88 USD), Biogen (-2,26 Prozent auf 183,33 USD), T-Mobile US (-1,83 Prozent auf 210,03 USD) und CoStar Group (-1,32 Prozent auf 40,34 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69.029.454 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,549 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net