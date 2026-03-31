Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Dienstagshandel mit deutlichen Gewinnen
Der NASDAQ 100 zeigte am Dienstagabend eine klare positive Entwicklung.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 3,43 Prozent auf 23.740,19 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 23.208,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22.953,38 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23.789,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.198,64 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 24.960,04 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, bei 25.249,85 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.278,45 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,82 Prozent nach unten. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 12,80 Prozent auf 99,05 USD), ON Semiconductor (+ 11,25 Prozent auf 61,92 USD), Arm (+ 10,46 Prozent auf 151,28 USD), Microchip Technology (+ 7,58 Prozent auf 64,61 USD) und Intel (+ 7,14 Prozent auf 44,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Constellation Energy (-6,48 Prozent auf 279,25 USD), Charter A (-2,29 Prozent auf 215,88 USD), Biogen (-2,26 Prozent auf 183,33 USD), T-Mobile US (-1,83 Prozent auf 210,03 USD) und CoStar Group (-1,32 Prozent auf 40,34 USD) unter Druck.
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 69.029.454 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,549 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,75 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Arm News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2026
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.2026
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.2026
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.2026
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.2026
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.03.2026
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.2026
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.2026
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.2026
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.2026
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.03.2026
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen