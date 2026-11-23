Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Montag legt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 6,94 Prozent auf 26.767,01 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 7,43 Prozent höher bei 26.889,29 Punkten, nach 25.028,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.386,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.018,88 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 28.957,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.308,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.239,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,19 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 30,46 Prozent auf 163,77 USD), Nebius (+ 21,94 Prozent auf 99,15 USD), CoreWeave (+ 20,35 Prozent auf 47,55 USD), Astera Labs (+ 20,32 Prozent auf 217,00 USD) und Micron Technology (+ 17,41 Prozent auf 698,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CrowdStrike (-11,03 Prozent auf 204,14 USD), Monster Beverage (-2,04 Prozent auf 42,80 USD), T-Mobile US (-1,36 Prozent auf 163,35 USD), Comcast (-1,22 Prozent auf 24,60 USD) und Automatic Data Processing (-0,85 Prozent auf 299,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 107.134.462 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net