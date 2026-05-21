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NASDAQ-Handel im Fokus

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

21.05.26 20:02 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus | finanzen.net

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

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NASDAQ 100
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Um 20:00 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,40 Prozent auf 29.414,36 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,504 Prozent auf 29.150,13 Punkte an der Kurstafel, nach 29.297,70 Punkten am Vortag.

Bei 29.463,49 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.040,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,575 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Wert von 26.479,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25.012,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21.080,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,70 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 29.678,89 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 18,21 Prozent auf 62,83 USD), Arm (+ 13,27 Prozent auf 290,79 USD), QUALCOMM (+ 4,72 Prozent auf 212,07 USD), Lam Research (+ 3,32 Prozent auf 301,79 USD) und Cisco (+ 3,26 Prozent auf 118,08 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intuit (-19,87 Prozent auf 307,64 USD), Walmart (-6,66 Prozent auf 122,13 USD), Atlassian (-4,16 Prozent auf 82,64 USD), Workday (-4,08 Prozent auf 121,45 USD) und Zoom Communications (-3,39 Prozent auf 96,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.374.456 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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