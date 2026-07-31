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NASDAQ 100-Performance im Blick

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comcast Corp. (Class A)
21.10 EUR 0.35 EUR 1.69 %
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CoreWeave
73.64 EUR 11.68 EUR 18.85 %
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CrowdStrike
171.50 EUR 7.62 EUR 4.65 %
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Kraft Heinz Company
22.80 EUR 0.30 EUR 1.31 %
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Lumentum Holdings Inc
674.70 EUR 49.90 EUR 7.99 %
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Marriott Inc.
301.45 EUR -23.55 EUR -7.25 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,241.50 EUR -18.50 EUR -1.47 %
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Monster Beverage Corp
80.93 EUR -2.66 EUR -3.18 %
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Nebius
187.70 EUR 22.70 EUR 13.76 %
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NVIDIA Corp.
180.14 EUR 5.14 EUR 2.94 %
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NXP Semiconductors N.V.
201.95 EUR 1.75 EUR 0.87 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
61.50 EUR 6.20 EUR 11.21 %
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Sandisk Corp
1,140.00 EUR 90.00 EUR 8.57 %
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Seagate Technology
702.00 EUR -40.00 EUR -5.39 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,776.80 USD 502.61 USD 1.78 %
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Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,87 Prozent stärker bei 28.803,43 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 28.278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 28.274,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28.196,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28.803,43 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.329,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 27.710,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 22.763,31 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,27 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 16,36 Prozent auf 83,52 USD), Nebius (+ 15,69 Prozent auf 220,29 USD), Lumentum (+ 8,53 Prozent auf 774,82 USD), Rocket Lab (+ 7,45 Prozent auf 69,79 USD) und Sandisk (+ 6,96 Prozent auf 1.299,44 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Marriott (-6,31 Prozent auf 349,31 USD), Monolithic Power Systems (-5,24 Prozent auf 1.351,24 USD), Monster Beverage (-3,54 Prozent auf 92,97 USD), NXP Semiconductors (-3,16 Prozent auf 221,91 USD) und Seagate Technology (-3,08 Prozent auf 829,72 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14.735.311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,215 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,84 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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14:11 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK