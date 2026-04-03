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NASDAQ 100-Marktbericht

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

14.04.26 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge | finanzen.net

Der NASDAQ 100 entwickelte sich heute positiv.

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NASDAQ 100
25.842,0 PKT 458,3 PKT 1,81%
Charts|News|Analysen

Im NASDAQ 100 ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 1,81 Prozent aufwärts auf 25.842,00 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,515 Prozent auf 25.514,55 Punkte an der Kurstafel, nach 25.383,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25.842,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.514,55 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24.380,73 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.01.2026, den Wert von 25.465,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der NASDAQ 100 bei 18.796,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 9,17 Prozent auf 465,66 USD), JDcom (+ 7,98 Prozent auf 31,25 USD), Axon Enterprise (+ 5,90 Prozent auf 380,86 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,41 Prozent auf 662,49 USD) und AppLovin (+ 3,85 Prozent auf 433,51 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Charter A (-4,74 Prozent auf 215,57 USD), Atlassian (-2,59 Prozent auf 59,71 USD), Fastenal (-2,58 Prozent auf 44,62 USD), Intel (-2,10 Prozent auf 63,81 USD) und Adobe (-1,83 Prozent auf 235,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 37.445.035 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,897 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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