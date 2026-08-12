Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus
Der NASDAQ 100 performte am Mittwochabend positiv.
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Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,74 Prozent stärker bei 29.742,60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent höher bei 29.875,18 Punkten, nach 29.525,48 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 29.715,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.881,50 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,111 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.825,11 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 29.064,80 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 23.839,20 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18,00 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 34,14 Prozent auf 259,20 USD), CoreWeave (+ 19,28 Prozent auf 107,73 USD), Lumentum (+ 13,63 Prozent auf 932,47 USD), SpaceX (+ 9,65 Prozent auf 146,15 USD) und Seagate Technology (+ 7,03 Prozent auf 878,21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen MercadoLibre (-5,76 Prozent auf 1.828,29 USD), Axon Enterprise (-5,74 Prozent auf 599,78 USD), AppLovin (-4,68 Prozent auf 303,76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,38 Prozent auf 578,85 USD) und Workday (-3,30 Prozent auf 175,29 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 61.853.480 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,564 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien
Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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