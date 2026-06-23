Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 29.392,87 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,064 Prozent auf 29.328,40 Punkte an der Kurstafel, nach 29.347,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.533,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.268,04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 29.481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Wert von 24.002,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22.190,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16,61 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Booking (+ 5,87 Prozent auf 178,85 USD), Axon Enterprise (+ 3,58 Prozent auf 448,56 USD), Workday (+ 3,44 Prozent auf 119,09 USD), Airbnb (+ 3,33 Prozent auf 143,47 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 3,19 Prozent auf 65,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-5,90 Prozent auf 259,00 USD), Rocket Lab (-5,41 Prozent auf 89,97 USD), CoreWeave (-4,76 Prozent auf 100,69 USD), Western Digital (-4,51 Prozent auf 640,53 USD) und QUALCOMM (-4,28 Prozent auf 195,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.020.224 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,443 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,17 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,14 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net