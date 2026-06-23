DAX24.665 -0,9%Est506.206 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 +0,3%Nas25.669 +0,3%Bitcoin54.046 -1,8%Euro1,1341 -0,4%Öl73,68 -4,3%Gold4.024 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX in Rot -- Dow fester -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie nach dem IPO kaufen? Diese drei Buffett-Lehren könnten Anleger vor Fehlern bewahren SpaceX-Aktie nach dem IPO kaufen? Diese drei Buffett-Lehren könnten Anleger vor Fehlern bewahren
QUALCOMM-Aktie greift nach KI-Software: Was der Modular-Deal für Anleger bedeutet QUALCOMM-Aktie greift nach KI-Software: Was der Modular-Deal für Anleger bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Kursentwicklung

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

24.06.26 16:00 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
125,26 EUR 4,08 EUR 3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
386,40 EUR 30,40 EUR 8,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
148,50 EUR 0,35 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
91,93 EUR -3,07 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
598,00 EUR -3,10 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GE HealthCare Technologies
55,62 EUR 0,03 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,92 EUR 0,19 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
226,90 EUR -23,40 EUR -9,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,14 EUR -0,80 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
181,04 EUR 2,76 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
76,40 EUR -7,40 EUR -8,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
86,57 EUR -4,99 EUR -5,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
570,30 EUR -14,20 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
100,36 EUR -1,20 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29.376,3 PKT 29,0 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ um 0,16 Prozent auf 29.392,87 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,064 Prozent auf 29.328,40 Punkte an der Kurstafel, nach 29.347,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29.533,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.268,04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 29.481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Wert von 24.002,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22.190,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16,61 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Booking (+ 5,87 Prozent auf 178,85 USD), Axon Enterprise (+ 3,58 Prozent auf 448,56 USD), Workday (+ 3,44 Prozent auf 119,09 USD), Airbnb (+ 3,33 Prozent auf 143,47 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 3,19 Prozent auf 65,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-5,90 Prozent auf 259,00 USD), Rocket Lab (-5,41 Prozent auf 89,97 USD), CoreWeave (-4,76 Prozent auf 100,69 USD), Western Digital (-4,51 Prozent auf 640,53 USD) und QUALCOMM (-4,28 Prozent auf 195,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.020.224 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,443 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,17 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,14 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen