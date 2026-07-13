Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Marktbericht

14.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite verbuchte am Abend Zuwächse.

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,90 Prozent auf 26.107,01 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,550 Prozent auf 26.015,49 Punkte an der Kurstafel, nach 25.873,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26.168,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.912,40 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.888,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der NASDAQ Composite 23.639,08 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20.640,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 12,36 Prozent zu Buche. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 41,72 Prozent auf 4,28 USD), AXT (+ 14,09 Prozent auf 57,57 USD), Methode Electronics (+ 10,11 Prozent auf 17,42 USD), Nissan Motor (+ 7,50 Prozent auf 2,15 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6,58 Prozent auf 1.376,41 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Microvision (-8,88 Prozent auf 0,34 USD), Biogen (-8,17 Prozent auf 191,95 USD), Intuitive Surgical (-6,78 Prozent auf 379,50 USD), Lancaster Colony (-6,27 Prozent auf 106,96 USD) und Cirrus Logic (-6,25 Prozent auf 137,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 36.397.051 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net