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Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite klettert am Freitagmittag

17.04.26 18:00 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite klettert am Freitagmittag | finanzen.net

Mit dem NASDAQ Composite geht es heute aufwärts.

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Aktien
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NASDAQ Composite Index
24.441,7 PKT 339,0 PKT 1,41%
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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,56 Prozent fester bei 24.478,23 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24.338,01 Zählern und damit 0,976 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24.102,70 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.286,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.518,65 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 7,13 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 22.479,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.515,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 16.286,45 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,35 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24.518,65 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 12,21 Prozent auf 13,23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,86 Prozent auf 166,61 USD), World Acceptance (+ 8,90 Prozent auf 142,50 USD), Amkor Technology (+ 8,36 Prozent auf 68,16 USD) und Innodata (+ 8,18 Prozent auf 46,97 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Patterson-UTI Energy (-11,43 Prozent auf 9,22 USD), Netflix (-9,82 Prozent auf 97,21 USD), Methanex (-8,10 Prozent auf 53,63 USD), Century Aluminum (-6,25 Prozent auf 61,51 USD) und Amtech Systems (-3,66 Prozent auf 15,80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18.154.693 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,103 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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