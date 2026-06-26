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Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt im Plus

29.06.26 20:02 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt im Plus | finanzen.net

Für den NASDAQ Composite geht es am ersten Tag der Woche aufwärts.

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NASDAQ Composite Index
25.787,5 PKT 489,9 PKT 1,94%
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Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 1,82 Prozent auf 25.757,44 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,808 Prozent auf 25.502,09 Punkte an der Kurstafel, nach 25.297,62 Punkten am Vortag.

Bei 25.782,88 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.289,76 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26.972,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 20.948,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Stand von 20.273,46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,85 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Lifetime Brands (+ 17,93 Prozent auf 8,98 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,89 Prozent auf 93,74 USD), KLA (+ 11,45) Prozent auf 277,12 USD), FormFactor (+ 11,33 Prozent auf 145,55 USD) und Applied Materials (+ 11,13 Prozent auf 696,61 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil SIGA Technologies (-8,42 Prozent auf 3,59 USD), Taylor Devices (-7,42 Prozent auf 57,64 USD), Repligen (-6,78 Prozent auf 137,04 USD), Neogen (-5,58 Prozent auf 9,05 USD) und SMC (-5,33 Prozent auf 438,78 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Comcast-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.314.452 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,083 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,31 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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