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Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags stärker

24.04.26 17:59 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags stärker | finanzen.net

Der NASDAQ Composite befindet sich am Freitagmittag im Aufwärtstrend.

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NASDAQ Composite Index
24.799,7 PKT 361,2 PKT 1,48%
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Um 17:57 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,47 Prozent auf 24.797,69 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,729 Prozent stärker bei 24.616,56 Punkten, nach 24.438,50 Punkten am Vortag.

Bei 24.524,37 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 24.815,21 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.761,89 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23.501,24 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 17.166,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,72 Prozent. Bei 24.815,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 23,23 Prozent auf 82,29 USD), Ceva (+ 14,12 Prozent auf 28,12 USD), Rambus (+ 10,85 Prozent auf 153,53 USD), TTM Technologies (+ 9,90 Prozent auf 146,14 USD) und Synopsys (+ 9,45 Prozent auf 500,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Comcast (-8,28 Prozent auf 29,02 USD), VeriSign (-5,50 Prozent auf 261,73 USD), SS&C Technologies (-5,30 Prozent auf 66,35 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,03 Prozent auf 3,59 USD) und BlackBerry (-4,74 Prozent auf 5,02 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.676.252 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,25 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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