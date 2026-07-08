Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags fester

NASDAQ-Handel im Fokus

09.07.26 17:59 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,81 Prozent fester bei 26.079,42 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,184 Prozent stärker bei 25.918,31 Punkten in den Handel, nach 25.870,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.089,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.825,85 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,307 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25.678,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.822,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20.611,34 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Veeco Instruments (+ 10,13 Prozent auf 59,99 USD), Synaptics (+ 9,58 Prozent auf 135,19 USD), ON Semiconductor (+ 9,07 Prozent auf 102,30 USD), FormFactor (+ 8,96 Prozent auf 121,59 USD) und Amkor Technology (+ 8,43 Prozent auf 72,55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Ionis Pharmaceuticals (-22,64 Prozent auf 65,34 USD), Donegal Group B (-16,73 Prozent auf 20,80 USD), Computer Programs and Systems (-8,54 Prozent auf 24,00 USD), SMC (-5,20 Prozent auf 427,00 USD) und Costco Wholesale (-4,40 Prozent auf 911,22 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.345.196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,165 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net