DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +1,3%Nas22.018 +0,1%Bitcoin59.730 +0,1%Euro1,1596 +0,5%Öl105,5 -3,8%Gold4.710 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Ultimatum läuft ab: DAX schließt tiefrot -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens Energy und AWS treiben Partnerschaft voran -- D-Wave, Commerzbank, Ölaktien, Rüstungsaktien, Almonty im Fokus
Top News
Iran: Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung - Friedensverhandlungen könnten laut Pakistan bald zu Ergebnissen führen Iran: Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung - Friedensverhandlungen könnten laut Pakistan bald zu Ergebnissen führen
Deutsche Bank prophezeit: Diese Biotech-Aktie hat enormes Kurspotenzial Deutsche Bank prophezeit: Diese Biotech-Aktie hat enormes Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite-Kursverlauf

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

07.04.26 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende fester | finanzen.net

So performte der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astro-Med Inc.
7,70 EUR 0,25 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
AXT Inc.
36,00 EUR -2,88 EUR -7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
2,06 EUR -0,07 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Compugen Ltd.
2,32 USD 0,14 USD 6,42%
Charts|News|Analysen
Geospace Technologies Corp
9,83 USD -2,65 USD -21,21%
Charts|News|Analysen
inTest Corp.
12,20 EUR 0,30 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
5,15 EUR 0,45 EUR 9,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,22 EUR -1,28 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Photronics Inc.
34,16 EUR -0,31 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Powell Industries Inc.
158,65 EUR -306,95 EUR -65,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,17 EUR -0,04 EUR -19,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,53 USD -0,67 USD -12,88%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
106,98 EUR 3,58 EUR 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.017,9 PKT 21,5 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 22.017,85 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 21.927,09 Punkte an der Kurstafel, nach 21.996,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.024,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21.611,00 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 22.387,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23.584,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 15.603,26 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,24 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifetime Brands (+ 15,29 Prozent auf 7,24 USD), Astro-Med (+ 13,83 Prozent auf 10,70 USD), AXT (+ 8,26 Prozent auf 45,46 USD), Powell Industries (+ 8,02 Prozent auf 201,70 USD) und Compugen (+ 6,42 Prozent auf 2,32 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-21,21 Prozent auf 9,83 USD), SIGA Technologies (-12,88 Prozent auf 4,53 USD), inTest (-11,31 Prozent auf 13,56 USD), Sangamo Therapeutics (-8,08 Prozent auf 0,26 USD) und Ballard Power (-5,14 Prozent auf 2,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.610.461 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen