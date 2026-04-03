Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende fester

NASDAQ Composite-Kursverlauf

So performte der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 22.017,85 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 21.927,09 Punkte an der Kurstafel, nach 21.996,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.024,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21.611,00 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 22.387,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23.584,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 15.603,26 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,24 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifetime Brands (+ 15,29 Prozent auf 7,24 USD), Astro-Med (+ 13,83 Prozent auf 10,70 USD), AXT (+ 8,26 Prozent auf 45,46 USD), Powell Industries (+ 8,02 Prozent auf 201,70 USD) und Compugen (+ 6,42 Prozent auf 2,32 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-21,21 Prozent auf 9,83 USD), SIGA Technologies (-12,88 Prozent auf 4,53 USD), inTest (-11,31 Prozent auf 13,56 USD), Sangamo Therapeutics (-8,08 Prozent auf 0,26 USD) und Ballard Power (-5,14 Prozent auf 2,40 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.610.461 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,54 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net