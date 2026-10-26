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S&P 500-Performance im Blick

Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 verbucht aktuell Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
182.20 EUR 9.20 EUR 5.32 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
95.50 EUR -0.91 EUR -0.94 %
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Coherent Corp.
192.00 EUR 8.00 EUR 4.35 %
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Comfort Systems USA IncShs
1,123.00 EUR 62.00 EUR 5.84 %
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Dollar General Corporation
118.00 EUR -5.40 EUR -4.38 %
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Everpure Inc Registered Shs -A-
110.50 EUR -1.40 EUR -1.25 %
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Lumentum Holdings Inc
736.30 EUR 60.00 EUR 8.87 %
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NVIDIA Corp.
193.48 EUR 4.86 EUR 2.58 %
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NVR Inc.
5,030.00 EUR -215.00 EUR -4.10 %
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Parker Hannifin Corp.
808.40 EUR 30.20 EUR 3.88 %
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PayPal Inc
48.77 EUR -1.82 EUR -3.60 %
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Reddit
122.00 EUR -9.00 EUR -6.87 %
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Western Union Company
5.56 EUR -0.13 EUR -2.22 %
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Indizes
S&P 500
7,676.92 USD 53.24 USD 0.7 %
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Um 20:00 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,68 Prozent auf 7.675,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63,118 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,298 Prozent stärker bei 7.646,42 Punkten, nach 7.623,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.639,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.702,13 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der S&P 500 7.743,41 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 7.411,98 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.791,69 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11,91 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 10,16 Prozent auf 832,97 USD), Everpure A (+ 8,74 Prozent auf 134,11 USD), Bloom Energy (+ 7,78 Prozent auf 208,34 USD), Comfort Systems USA (+ 7,68 Prozent auf 1.250,00 USD) und Coherent (+ 7,13 Prozent auf 224,22 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Charter A (-5,19 Prozent auf 102,97 USD), Reddit (-4,85 Prozent auf 137,26 USD), Dollar General (-4,58 Prozent auf 126,61 USD), NVR (-4,33 Prozent auf 5.724,29 USD) und PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 10.608.309 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,537 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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