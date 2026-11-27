Index im Blick

Der S&P 500 verbuchte am Abend Zuwächse.

Zum Handelsende legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,60 Prozent auf 7.297,49 Punkte zu. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 60,631 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,25 Prozent auf 7.272,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7.182,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7.304,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.211,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der S&P 500 bei 7.722,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.730,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6.812,61 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,40 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Coherent (+ 14,07 Prozent auf 223,79 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD), Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD) und Micron Technology (+ 7,60 Prozent auf 646,95 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Robert Half (-3,98 Prozent auf 37,83 USD), J M Smucker (-2,46 Prozent auf 126,86 USD), Dollar Tree (-2,42 Prozent auf 148,53 USD) und eBay (-1,91 Prozent auf 113,33 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40.800.855 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net