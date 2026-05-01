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Kursentwicklung im Fokus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

06.05.26 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus | finanzen.net

Der S&P 500 gewann zum Handelsende an Wert.

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S&P 500
7.365,1 PKT 105,9 PKT 1,46%
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Am Mittwoch kletterte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 1,46 Prozent auf 7.365,12 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 58,496 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,648 Prozent auf 7.306,28 Punkte an der Kurstafel, nach 7.259,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.294,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.369,22 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.611,83 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, einen Stand von 6.932,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der S&P 500 auf 5.606,91 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,39 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.369,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 24,54 Prozent auf 34,66 USD), DaVita (+ 23,46 Prozent auf 193,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 18,61) Prozent auf 421,39 USD), Healthpeak Properties (+ 18,11 Prozent auf 19,50 USD) und International Flavors Fragrances (+ 17,18 Prozent auf 82,93 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil CDW (-20,32 Prozent auf 109,00 USD), Cencora (-17,38 Prozent auf 252,74 USD), Bio-Techne (-16,36 Prozent auf 47,41 USD), Arista Networks (-13,61 Prozent auf 147,06 USD) und Skyworks Solutions (-10,47 Prozent auf 64,97 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 50.996.693 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,111 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 10,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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