Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert nachmittags

Kursentwicklung im Fokus

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,84 Prozent fester bei 7.123,45 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 57,237 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,728 Prozent auf 7.115,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7.064,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.130,46 Punkte, das Tagestief hingegen 7.102,91 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0,090 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der S&P 500 mit 6.506,48 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 6.913,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.287,76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,86 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.147,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Masco (+ 13,66 Prozent auf 75,88 USD), Boston Scientific (+ 8,99 Prozent auf 64,87 USD), Micron Technology (+ 8,11 Prozent auf 485,83 USD), Sandisk (+ 7,69 Prozent auf 972,97 USD) und Intuitive Surgical (+ 7,48 Prozent auf 485,03 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil TE Connectivity (-11,83 Prozent auf 214,41 USD), Equifax (-6,96 Prozent auf 179,02 USD), United Airlines (-6,57 Prozent auf 90,75 USD), Booking (-6,01 Prozent auf 179,39 USD) und International Paper (-4,85 Prozent auf 33,72 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10.980.813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,178 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net