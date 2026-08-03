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S&P 500-Marktbericht

Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich im Plus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich im Plus

Der S&P 500 ging im Plus aus dem Handelstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
45.24 EUR 1.23 EUR 2.79 %
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Chipotle Mexican Grill Inc.
29.40 EUR -3.20 EUR -9.82 %
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Coherent Corp.
293.70 EUR 63.30 EUR 27.47 %
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Flex Ltd Registered Shs
103.92 EUR 5.16 EUR 5.22 %
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Gartner Inc.
144.00 EUR 13.95 EUR 10.73 %
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Grainger Inc., W.W.
1,184.00 EUR -7.00 EUR -0.59 %
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Marvell Technology
192.16 EUR 25.30 EUR 15.16 %
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NRG Energy Inc.
100.55 EUR -11.80 EUR -10.50 %
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NVIDIA Corp.
184.04 EUR 3.90 EUR 2.16 %
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Palantir
141.00 EUR 31.44 EUR 28.70 %
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Rockwell Automation Inc.
390.00 EUR -24.50 EUR -5.91 %
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Western Union Company
5.88 EUR 0.14 EUR 2.44 %
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Zebra Technologies Corp.
301.00 EUR 41.00 EUR 15.77 %
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Indizes
S&P 500
7,736.52 USD 136.02 USD 1.79 %
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Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 1,79 Prozent auf 7.736,52 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 60,974 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,382 Prozent auf 7.629,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7.600,50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.758,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.629,10 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der S&P 500 bei 7.483,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7.200,75 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Wert von 6.329,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.758,21 Punkten. 6.316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Palantir (+ 29,45 Prozent auf 162,66 USD), Zebra Technologies (+ 26,47 Prozent auf 368,83 USD), Gartner (+ 22,61 Prozent auf 185,79 USD), Marvell Technology (+ 12,81 Prozent auf 218,59 USD) und Coherent (+ 12,35 Prozent auf 323,73 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen NRG Energy (-15,48 Prozent auf 117,04 USD), Chipotle Mexican Grill (-9,72 Prozent auf 33,82 USD), Alexandria Real Estate Equities (-7,84 Prozent auf 48,87 USD), Rockwell Automation (-7,43 Prozent auf 445,23 USD) und Grainger (-5,16 Prozent auf 1.300,45 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.878.031 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,222 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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