Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich im Plus

S&P 500-Marktbericht

04.08.26 22:33 Uhr

Der S&P 500 ging im Plus aus dem Handelstag.

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 1,79 Prozent auf 7.736,52 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 60,974 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,382 Prozent auf 7.629,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7.600,50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.758,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.629,10 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, lag der S&P 500 bei 7.483,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7.200,75 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Wert von 6.329,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.758,21 Punkten. 6.316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Palantir (+ 29,45 Prozent auf 162,66 USD), Zebra Technologies (+ 26,47 Prozent auf 368,83 USD), Gartner (+ 22,61 Prozent auf 185,79 USD), Marvell Technology (+ 12,81 Prozent auf 218,59 USD) und Coherent (+ 12,35 Prozent auf 323,73 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen NRG Energy (-15,48 Prozent auf 117,04 USD), Chipotle Mexican Grill (-9,72 Prozent auf 33,82 USD), Alexandria Real Estate Equities (-7,84 Prozent auf 48,87 USD), Rockwell Automation (-7,43 Prozent auf 445,23 USD) und Grainger (-5,16 Prozent auf 1.300,45 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.878.031 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,222 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net