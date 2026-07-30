Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus

S&P 500 im Fokus

31.07.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 zeigt am Freitag eine positive Tendenz.

Am Freitag gewinnt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,53 Prozent auf 7.476,86 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 59,833 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,472 Prozent auf 7.472,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7.437,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7.489,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.399,83 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,170 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.499,36 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 7.209,01 Punkten. Der S&P 500 notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 6.339,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9,02 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Amazon (+ 15,13 Prozent auf 271,12 USD), DexCom (+ 11,97 Prozent auf 83,46 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,65 Prozent auf 1.430,00 USD), Vertiv (+ 8,30 Prozent auf 246,39 USD) und Eaton (+ 7,80 Prozent auf 417,08 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Western Union Company (-15,99 Prozent auf 6,46 USD), Corteva (-9,95 Prozent auf 80,45 USD), Coinbase (-9,85 Prozent auf 147,46 USD), Apple (-9,65 Prozent auf 301,25 USD) und Stryker (-6,69 Prozent auf 324,75 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19.488.340 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,96 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net