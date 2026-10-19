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Index im Blick

Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert im Plus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert im Plus

Der S&P 500 steigt am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
36.43 EUR -0.65 EUR -1.75 %
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Ameriprise Financial Inc
430.80 EUR -13.10 EUR -2.95 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
227.50 EUR -2.50 EUR -1.09 %
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Eversource Energy
59.00 EUR 0.50 EUR 0.85 %
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Intel Corp.
84.33 EUR 4.01 EUR 4.99 %
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Marvell Technology
219.20 EUR 14.70 EUR 7.19 %
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NRG Energy Inc.
91.46 EUR -1.16 EUR -1.25 %
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NVIDIA Corp.
195.62 EUR 4.44 EUR 2.32 %
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Sandisk Corp
1,240.00 EUR 70.00 EUR 5.98 %
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Seagate Technology
592.00 EUR 26.00 EUR 4.59 %
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Teradyne Inc.
305.00 EUR -2.15 EUR -0.70 %
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The Mosaic Co
16.50 EUR -0.27 EUR -1.61 %
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Western Digital Corp.
315.85 EUR 15.85 EUR 5.28 %
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Western Union Company
5.47 EUR -0.07 EUR -1.23 %
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Indizes
S&P 500
7,707.57 USD 48.13 USD 0.63 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 0,83 Prozent höher bei 7.722,72 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 63,665 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,533 Prozent fester bei 7.700,25 Punkten, nach 7.659,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7.731,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.684,79 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der S&P 500 bei 7.650,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 7.457,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 6.664,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,60 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Marvell Technology (+ 7,84 Prozent auf 245,70 USD), Sandisk (+ 7,66 Prozent auf 1.398,82 USD), Datadog A (+ 7,45 Prozent auf 265,52 USD), Teradyne (+ 6,72 Prozent auf 346,85 USD) und Western Digital (+ 6,57 Prozent auf 353,81 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil NRG Energy (-3,98 Prozent auf 99,62 USD), The Mosaic (-3,59 Prozent auf 18,15 USD), Alexandria Real Estate Equities (-3,41 Prozent auf 40,20 USD), Ameriprise Financial (-3,18 Prozent auf 484,88 USD) und Eversource Energy (-3,06 Prozent auf 64,81 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 8.310.641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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