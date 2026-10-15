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Index-Performance im Fokus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Der S&P 500 macht am Donnerstag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bath & Body Works
16.69 EUR 0.78 EUR 4.90 %
Charts | News | Analysen
Coherent Corp.
217.40 EUR -21.70 EUR -9.08 %
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CoStar Group Inc.
28.57 EUR 2.44 EUR 9.32 %
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Dell Technologies
409.15 EUR -48.05 EUR -10.51 %
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Equifax Inc.
133.00 EUR 0.65 EUR 0.49 %
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Everpure Inc Registered Shs -A-
116.00 EUR -16.00 EUR -12.12 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
52.84 EUR -3.82 EUR -6.74 %
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Intel Corp.
83.88 EUR -4.32 EUR -4.90 %
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International Paper Co.
29.60 EUR 1.00 EUR 3.50 %
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Medtronic PLC
85.34 EUR 0.88 EUR 1.04 %
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Nike Inc.
33.55 EUR 2.33 EUR 7.46 %
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NVIDIA Corp.
193.60 EUR -4.58 EUR -2.31 %
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Vertiv Holdings
186.42 EUR -13.38 EUR -6.70 %
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Western Union Company
5.35 EUR -0.06 EUR -1.11 %
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Indizes
S&P 500
7,719.78 USD 0.84 USD 0.01 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,25 Prozent aufwärts auf 7.738,45 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 65,105 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,374 Prozent auf 7.690,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.718,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.745,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.669,66 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,955 Prozent abwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 7.585,73 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 7.572,40 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 6.671,06 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,83 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 8,31 Prozent auf 20,53 USD), International Paper (+ 7,84 Prozent auf 34,40 USD), CoStar Group (+ 7,04 Prozent auf 32,23 USD), Nike (+ 6,71 Prozent auf 37,67 USD) und Equifax (+ 6,31 Prozent auf 159,85 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Dell Technologies (-8,40 Prozent auf 465,27 USD), Everpure A (-7,05 Prozent auf 131,52 USD), Coherent (-6,67 Prozent auf 245,75 USD), Vertiv (-6,14 Prozent auf 209,14 USD) und Hewlett Packard Enterprise (-5,94 Prozent auf 59,36 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 16.718.792 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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