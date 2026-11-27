NYSE-Handel im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Um 17:58 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 1,42 Prozent auf 7.284,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,631 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,25 Prozent höher bei 7.272,74 Punkten in den Handel, nach 7.182,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.211,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.295,35 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,790 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.722,60 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 7.730,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Stand von 6.812,61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,21 Prozent nach oben. 7.844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 13,42 Prozent auf 83,49 USD), Coherent (+ 12,02 Prozent auf 219,78 USD), Skyworks Solutions (+ 6,78 Prozent auf 87,57 USD), Micron Technology (+ 6,53 Prozent auf 640,50 USD) und Dell Technologies (+ 6,45 Prozent auf 316,21 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,91 Prozent auf 530,77 USD), Robert Half (-4,39 Prozent auf 37,67 USD), Dollar Tree (-3,47 Prozent auf 146,93 USD), TJX Cos (-2,25 Prozent auf 142,81 USD) und J M Smucker (-2,19 Prozent auf 127,21 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22.023.153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,708 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net