Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne

S&P 500-Performance im Fokus

20:02

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:00 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 0,63 Prozent auf 7.530,30 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61,919 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,385 Prozent fester bei 7.512,07 Punkten in den Montagshandel, nach 7.483,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.542,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.500,97 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 7.383,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.611,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, einen Stand von 6.279,35 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,80 Prozent zu. 7.620,90 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Vertiv (+ 7,39 Prozent auf 322,73 USD), Arista Networks (+ 7,34 Prozent auf 171,74 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,00 Prozent auf 554,05 USD), Western Digital (+ 6,14 Prozent auf 572,11 USD) und Tesla (+ 5,43 Prozent auf 414,83 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Unum Group (-6,67 Prozent auf 86,18 USD), O Reilly Automotive (-5,94 Prozent auf 84,89 USD), Constellation Brands A (-5,80 Prozent auf 129,49 USD), Advance Auto Parts (-5,69 Prozent auf 58,03 USD) und AutoZone (-5,30 Prozent auf 2.991,93 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 10.800.182 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net