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NYSE-Handel im Blick

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich mittags fester

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich mittags fester

S&P 500-Handel am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abbott Laboratories
87.00 EUR -5.30 EUR -5.74 %
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AT&T Inc. (AT & T Inc.)
19.58 EUR -1.28 EUR -6.15 %
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Bloom Energy
209.00 EUR 15.00 EUR 7.73 %
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Charles River Laboratories International Inc.
280.20 EUR 13.70 EUR 5.14 %
Charts | News | Analysen
Chipotle Mexican Grill Inc.
25.20 EUR -1.10 EUR -4.18 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
242.00 EUR 10.50 EUR 4.54 %
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DexCom Inc.
71.40 EUR -4.80 EUR -6.30 %
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EchoStar Corp (A)
82.25 EUR 6.46 EUR 8.52 %
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Netflix Inc.
57.66 EUR -3.74 EUR -6.09 %
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NVIDIA Corp.
196.30 EUR 3.78 EUR 1.96 %
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Seagate Technology
628.00 EUR 52.00 EUR 9.03 %
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Super Micro Computer Inc
31.78 EUR 3.76 EUR 13.42 %
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Western Union Company
5.51 EUR -0.09 EUR -1.64 %
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Indizes
S&P 500
7,751.02 USD 38.45 USD 0.5 %
News | Analysen

Um 17:56 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,52 Prozent auf 7.752,71 Punkte an. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,940 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,315 Prozent auf 7.736,88 Punkte an der Kurstafel, nach 7.712,57 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.755,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.709,34 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,648 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 7.764,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.509,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6.735,35 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,04 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 10,18 Prozent auf 35,78 USD), EchoStar A (+ 8,54 Prozent auf 93,77 USD), Datadog A (+ 7,46) Prozent auf 275,56 USD), Bloom Energy (+ 7,04 Prozent auf 238,32 USD) und Charles River Laboratories International (+ 6,84 Prozent auf 337,03 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen AT&T (-6,66 Prozent auf 21,86 USD), DexCom (-6,24 Prozent auf 80,39 USD), Netflix (-4,80 Prozent auf 65,39 USD), Abbott Laboratories (-4,50 Prozent auf 97,84 USD) und Chipotle Mexican Grill (-4,42 Prozent auf 28,34 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die Netflix-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10.188.224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,662 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 14,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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