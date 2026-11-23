Kursverlauf

Der S&P 500 verzeichnet heute erhebliche Zuwächse.

Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 4,85 Prozent höher bei 7.245,88 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 58,247 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 4,99 Prozent auf 7.255,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6.910,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.295,60 Punkte, das Tagestief hingegen 7.152,66 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 7.623,68 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 7.674,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 6.602,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,65 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell NVIDIA (+ 30,46 Prozent auf 163,77 USD), Dell Technologies (+ 20,36 Prozent auf 334,62 USD), Bloom Energy (+ 19,35 Prozent auf 169,94 USD), Cerebras Systems (+ 18,66 Prozent auf 98,10 USD) und Micron Technology (+ 17,41 Prozent auf 698,00 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen International Paper (-4,02 Prozent auf 29,14 USD), Texas Pacific Land (-3,91 Prozent auf 256,98 USD), Tyson Foods (-3,49 Prozent auf 62,85 USD), Constellation Brands A (-3,12 Prozent auf 137,45 USD) und Lyondellbasell Industries (-3,06 Prozent auf 54,13 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 107.134.462 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,524 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net