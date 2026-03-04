Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

S&P 500-Kursverlauf

So performte der S&P 500 am Montag zum Handelsschluss.

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,83 Prozent stärker bei 6.795,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,926 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,972 Prozent leichter bei 6.674,51 Punkten in den Montagshandel, nach 6.740,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.636,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.810,44 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 09.02.2026, mit 6.964,82 Punkten bewertet. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 09.12.2025, mit 6.840,51 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 5.770,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,911 Prozent nach. Bei 7.002,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 6.636,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Sandisk (+ 11,64 Prozent auf 588,73 USD), Teradyne (+ 8,57 Prozent auf 296,44 USD), Comfort Systems USA (+ 7,30 Prozent auf 1.372,40 USD), Western Digital (+ 6,85 Prozent auf 262,06 USD) und KLA-Tencor (+ 6,29 Prozent auf 1.429,10 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Arthur J Gallagher (-4,54 Prozent auf 217,78 USD), CF Industries (-4,09 Prozent auf 111,04 USD), Charter A (-4,06 Prozent auf 222,81 USD), Perrigo Company (-4,01 Prozent auf 10,29 USD) und Broadridge Financial Solutions (-4,00 Prozent auf 189,01 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47.735.991 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3,737 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

