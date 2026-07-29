Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind
Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.
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Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,70 Prozent auf 7.489,72 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 59,833 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,472 Prozent fester bei 7.472,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.437,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.399,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.512,04 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,342 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 7.499,36 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.209,01 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 6.339,39 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,20 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), DexCom (+ 11,95 Prozent auf 83,45 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,35 Prozent auf 1.426,03 USD), Eaton (+ 7,32 Prozent auf 415,20 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 6,88 Prozent auf 356,65 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Western Union Company (-17,30 Prozent auf 6,36 USD), Corteva (-11,90 Prozent auf 78,71 USD), Coinbase (-10,59 Prozent auf 146,26 USD), Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD) und Edison International (-6,81 Prozent auf 73,37 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43.836.239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,312 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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