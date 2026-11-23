Kursentwicklung

Der Dow Jones verzeichnet heute Kursanstiege.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 2,98 Prozent stärker bei 49.583,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,168 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1,92 Prozent stärker bei 49.071,82 Punkten, nach 48.147,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49.810,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49.033,31 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.215,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53.277,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 46.245,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,48 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 30,79 Prozent auf 164,18 USD), Caterpillar (+ 6,98 Prozent auf 546,08 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,39 Prozent auf 280,87 USD), Cisco (+ 6,05 Prozent auf 96,12 USD) und Amazon (+ 4,43 Prozent auf 257,76 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-1,79 Prozent auf 333,77 USD), Coca-Cola (-1,09 Prozent auf 95,94 USD), Chevron (-0,60 Prozent auf 207,11 USD), Johnson Johnson (+ 0,04 Prozent auf 270,57 USD) und Travelers (+ 0,40 Prozent auf 394,83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 126.694.786 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,524 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Salesforce-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net