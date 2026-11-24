Dow Jones-Kursentwicklung

Dow Jones-Handel aktuell.

Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,26 Prozent stärker bei 49.726,11 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,311 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,717 Prozent tiefer bei 49.239,91 Punkten, nach 49.595,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 49.294,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.959,05 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52.215,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53.417,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.448,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4,86 Prozent auf 35,40 USD), Salesforce (+ 4,08 Prozent auf 193,03 USD), Amgen (+ 3,53 Prozent auf 464,90 USD), Merck (+ 2,77 Prozent auf 139,22 USD) und Coca-Cola (+ 2,34 Prozent auf 98,13 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-8,69 Prozent auf 150,70 USD), Cisco (-4,03 Prozent auf 92,90 USD), Goldman Sachs (-3,23 Prozent auf 796,98 USD), Caterpillar (-2,90 Prozent auf 531,18 USD) und Amazon (-1,61 Prozent auf 251,29 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33.733.730 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net