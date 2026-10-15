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Dow Jones-Marktbericht

Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Donnerstagnachmittag

Das macht der Dow Jones nachmittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
645.80 EUR -22.40 EUR -3.35 %
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Chevron Corp.
195.92 EUR -3.00 EUR -1.51 %
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Cisco Inc.
97.87 EUR -5.85 EUR -5.64 %
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Home Depot
276.50 EUR 13.85 EUR 5.27 %
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JPMorgan Chase & Co.
301.45 EUR 1.90 EUR 0.63 %
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Microsoft Corp.
482.40 EUR 4.80 EUR 1.01 %
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Nike Inc.
33.44 EUR 2.22 EUR 7.11 %
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NVIDIA Corp.
194.14 EUR -4.04 EUR -2.04 %
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Salesforce
219.00 EUR 8.00 EUR 3.79 %
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Sherwin-Williams Co.
288.00 EUR -1.20 EUR -0.41 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
336.60 EUR 5.00 EUR 1.51 %
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UnitedHealth Inc.
365.20 EUR 14.20 EUR 4.05 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,215.55 USD 594.07 USD 1.15 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,02 Prozent höher bei 52.145,71 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 26,463 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,123 Prozent höher bei 51.684,75 Punkten, nach 51.621,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.681,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 52.196,68 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,735 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der Dow Jones bei 52.093,11 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 15.07.2026, mit 52.658,64 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46.253,31 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,78 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 6,71 Prozent auf 37,67 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR), UnitedHealth (+ 3,91 Prozent auf 411,10 USD), Sherwin-Williams (+ 3,87 Prozent auf 337,09 USD) und Salesforce (+ 3,64 Prozent auf 244,53 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-3,39 Prozent auf 109,79 USD), Caterpillar (-2,72 Prozent auf 728,58 USD), NVIDIA (-1,38 Prozent auf 218,25 USD), Chevron (-1,15 Prozent auf 219,48 USD) und JPMorgan Chase (-0,23 Prozent auf 334,52 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15.577.546 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,916 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,76 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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