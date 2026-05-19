Starker Wochentag in New York: So performt der NASDAQ 100 am Mittag

Marktbericht

Der NASDAQ 100 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,50 Prozent aufwärts auf 29.252,21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,651 Prozent fester bei 29.006,57 Punkten in den Handel, nach 28.818,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.919,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.296,67 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,021 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 26.590,34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 20.02.2026, mit 25.012,62 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21.367,37 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 16,05 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 15,42 Prozent auf 257,56 USD), Enphase Energy (+ 9,22 Prozent auf 51,07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,98 Prozent auf 447,10 USD), Lam Research (+ 6,97 Prozent auf 292,44 USD) und Marvell Technology (+ 6,80 Prozent auf 188,26 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Analog Devices (-6,73 Prozent auf 386,42 USD), Intuit (-3,44 Prozent auf 385,95 USD), Workday (-2,10 Prozent auf 126,62 USD), T-Mobile US (-2,09 Prozent auf 189,37 USD) und Adobe (-1,98 Prozent auf 249,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 17.532.992 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net