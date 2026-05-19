DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.180 +1,2%Bitcoin66.593 +0,6%Euro1,1628 +0,2%Öl105,2 -5,1%Gold4.532 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX beendet Handel weit im Plus -- Ölpreise sinken -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen? Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen?
Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht

Starker Wochentag in New York: So performt der NASDAQ 100 am Mittag

20.05.26 17:59 Uhr
Starker Wochentag in New York: So performt der NASDAQ 100 am Mittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
215,35 EUR -4,15 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
384,40 EUR 27,05 EUR 7,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Analog Devices Inc.
331,75 EUR -24,65 EUR -6,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
220,00 EUR 26,80 EUR 13,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
121,94 EUR 0,88 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
44,00 EUR 4,21 EUR 10,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
100,02 EUR 3,83 EUR 3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
327,50 EUR -32,75 EUR -9,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,08 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
248,20 EUR 18,65 EUR 8,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
160,02 EUR 7,02 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193,00 EUR 3,68 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
166,24 EUR 3,88 EUR 2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,20 EUR 0,15 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
112,12 EUR 2,02 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29.179,1 PKT 360,2 PKT 1,25%
Charts|News|Analysen

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,50 Prozent aufwärts auf 29.252,21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,651 Prozent fester bei 29.006,57 Punkten in den Handel, nach 28.818,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.919,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.296,67 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,021 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 26.590,34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 20.02.2026, mit 25.012,62 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21.367,37 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 16,05 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 15,42 Prozent auf 257,56 USD), Enphase Energy (+ 9,22 Prozent auf 51,07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,98 Prozent auf 447,10 USD), Lam Research (+ 6,97 Prozent auf 292,44 USD) und Marvell Technology (+ 6,80 Prozent auf 188,26 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Analog Devices (-6,73 Prozent auf 386,42 USD), Intuit (-3,44 Prozent auf 385,95 USD), Workday (-2,10 Prozent auf 126,62 USD), T-Mobile US (-2,09 Prozent auf 189,37 USD) und Adobe (-1,98 Prozent auf 249,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 17.532.992 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen