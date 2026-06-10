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Starker Wochentag in New York: So performt der S&P 500 am Donnerstagnachmittag

11.06.26 20:02 Uhr
Starker Wochentag in New York: So performt der S&P 500 am Donnerstagnachmittag | finanzen.net

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Am Donnerstag legt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,34 Prozent auf 7.364,43 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 60,542 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,441 Prozent fester bei 7.299,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.266,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.377,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.257,33 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der S&P 500 7.412,84 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6.775,80 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Wert von 6.022,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,38 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Lam Research (+ 11,35 Prozent auf 358,33 USD), KLA-Tencor (+ 11,25 Prozent auf 2.375,82 USD), Sandisk (+ 10,42 Prozent auf 1.814,52 USD), Applied Materials (+ 9,56 Prozent auf 544,53 USD) und EchoStar A (+ 9,06 Prozent auf 125,68 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Oracle (-11,42 Prozent auf 178,27 USD), PTC (-6,72 Prozent auf 126,00 USD), Cerebras Systems (-4,66 Prozent auf 226,28 USD), Devon Energy (-3,97 Prozent auf 44,75 USD) und Adobe (-3,70 Prozent auf 224,75 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.791.268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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