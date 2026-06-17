Starker Wochentag in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ-Handel im Blick

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent höher bei 26.381,03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,49 Prozent höher bei 26.410,62 Punkten in den Handel, nach 26.021,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26.188,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.431,96 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,250 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, den Wert von 26.090,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 22.152,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19.546,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,54 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ultra Clean (+ 9,76 Prozent auf 122,50 USD), Methode Electronics (+ 9,59 Prozent auf 12,68 USD), JetBlue Airways (+ 9,06 Prozent auf 5,60 USD), Intel (+ 8,34 Prozent auf 131,20 USD) und KLA-Tencor (+ 7,73 Prozent auf 257,19 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen AXT (-9,28 Prozent auf 83,56 USD), Innodata (-8,61 Prozent auf 93,69 USD), Comtech Telecommunications (-8,20 Prozent auf 2,35 USD), Infosys (-7,91 Prozent auf 10,78 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,81 Prozent auf 4,93 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24.741.805 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,44 zu Buche schlagen. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 386,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net