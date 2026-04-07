Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 verzeichnet am Mittwochnachmittag Kursgewinne.

Um 20:00 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 2,47 Prozent auf 6.780,07 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 53,341 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 2,59 Prozent stärker bei 6.788,39 Punkten, nach 6.616,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.793,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.740,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 2,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.740,02 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 6.921,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.982,77 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Carnival (+ 11,31 Prozent auf 28,05 USD), Teradyne (+ 11,31 Prozent auf 356,72 USD), Intel (+ 11,25 Prozent auf 58,87 USD), Sandisk (+ 11,16 Prozent auf 790,11 USD) und Coherent (+ 10,70 Prozent auf 282,39 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Lyondellbasell Industries (-10,49 Prozent auf 71,84 USD), APA (-10,45 Prozent auf 38,47 USD), CF Industries (-8,66 Prozent auf 122,20 USD), Dow (-8,33 Prozent auf 37,96 USD) und Marathon Petroleum (-6,36 Prozent auf 229,81 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21.224.521 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Perrigo Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,81 Prozent.

Redaktion finanzen.net