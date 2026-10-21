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Euronext-Handel im Blick

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der CAC 40 befindet sich am Mittwochnachmittag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.64 EUR 4.28 EUR 2.20 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
405.40 EUR 4.95 EUR 1.24 %
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Pernod Ricard S.A.
66.86 EUR 0.04 EUR 0.06 %
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Renault S.A.
27.37 EUR 0.15 EUR 0.55 %
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Stellantis
3.81 EUR -0.05 EUR -1.36 %
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Indizes
CAC 40
7,913.68 EUR 75.19 EUR 0.96 %
News | Analysen

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,98 Prozent fester bei 7.915,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,360 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,051 Prozent auf 7.834,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7.838,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.830,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.919,23 Zähler.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,384 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8.138,94 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8.363,14 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 8.258,86 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,41 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 209.407 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 214,681 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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