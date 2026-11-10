Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Nachmittag zu

CAC 40-Performance im Fokus

10.11.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 verbucht heute Zuwächse.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,90 Prozent fester bei 8.307,15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,450 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,884 Prozent auf 8.306,10 Punkte an der Kurstafel, nach 8.233,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.290,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.337,59 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7.803,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.726,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.055,51 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,37 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 255.873 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 239,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net