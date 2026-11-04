Starker Wochentag in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus

CAC 40 im Fokus

04.11.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 verbucht am Mittwochnachmittag Zuwächse.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 15:39 Uhr via Euronext 2,12 Prozent höher bei 8.190,66 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,416 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,177 Prozent stärker bei 8.034,53 Punkten in den Handel, nach 8.020,31 Punkten am Vortag.

Bei 8.198,92 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.030,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.897,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der CAC 40 noch bei 8.666,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der CAC 40 noch bei 8.067,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,056 Prozent ein. Bei 8.755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern registriert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 346.214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232,181 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net