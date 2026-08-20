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Kursentwicklung

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert am Mittag

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert am Mittag

Der CAC 40 entwickelt sich heute positiv.

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Um 12:08 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,44 Prozent aufwärts auf 8.475,99 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,464 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,351 Prozent stärker bei 8.468,79 Punkten, nach 8.439,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8.485,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.467,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.372,28 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 8.173,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.709,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 131.914 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 225,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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