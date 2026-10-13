Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Plus

Marktbericht

13.10.26 12:26 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittag.

Um 12:09 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,26 Prozent auf 7.853,60 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,263 Prozent fester bei 7.853,50 Punkten, nach 7.832,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.878,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.849,12 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.179,77 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 8.364,65 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 13.10.2025, mit 7.934,26 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,17 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 90.319 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,513 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net