DAX 25.344 +0,3%ESt50 6.193 -0,1%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,09 +0,7%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.353 +1,5%Euro 1,1188 +0,3%Öl 104,7 -1,8%Gold 4.185 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marktbericht

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Plus

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Dienstagmittag im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.16 EUR -0.26 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
386.65 EUR 3.90 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
64.62 EUR 2.74 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
26.86 EUR -0.14 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.91 EUR -0.04 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,838.16 EUR 5.28 EUR 0.07 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,26 Prozent auf 7.853,60 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,263 Prozent fester bei 7.853,50 Punkten, nach 7.832,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.878,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.849,12 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.179,77 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 8.364,65 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 13.10.2025, mit 7.934,26 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 4,17 Prozent zu Buche. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 90.319 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,513 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.