DAX24.996 +0,2%Est506.108 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 ±0,0%Nas26.831 -0,1%Bitcoin53.737 -2,2%Euro1,1642 +0,2%Öl94,71 -0,7%Gold4.463 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Marvell Technology A3CNLD AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX stabil, Techtitel tiefrot -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander
Aktien von VW, Mercedes und BMW im Fokus: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher Aktien von VW, Mercedes und BMW im Fokus: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Blick

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus

05.06.26 12:25 Uhr
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus | finanzen.net

So bewegt sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
178,82 EUR 1,84 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
481,55 EUR 6,85 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
27,33 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,46 EUR 0,07 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
0,31 EUR 0,02 EUR 5,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.285,2 PKT 40,9 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,33 Prozent stärker bei 8.271,15 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,388 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,253 Prozent auf 8.265,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8.244,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.288,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8.236,79 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 1,22 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 8.062,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der CAC 40 bei 8.045,80 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Stand von 7.790,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,927 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 63.645 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,897 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Mit 8,15 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen