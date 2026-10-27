Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags freundlich

CAC 40 aktuell

27.10.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 verzeichnet am Dienstagmittag Kursanstiege.

Am Dienstag klettert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,45 Prozent auf 7.882,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,397 Prozent auf 7.816,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7.847,32 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7.890,55 Punkte, das Tagestief hingegen 7.810,92 Zähler.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.077,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.406,06 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 8.239,18 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,81 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 98.719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 232,022 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Renault-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net