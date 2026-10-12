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Euronext-Handel im Fokus

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den CAC 40 auch am Montag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
188.04 EUR 0.38 EUR 0.20 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
382.85 EUR 2.10 EUR 0.55 %
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Pernod Ricard S.A.
61.44 EUR 0.04 EUR 0.07 %
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Renault S.A.
27.06 EUR 0.46 EUR 1.73 %
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Stellantis
4.10 EUR 0.10 EUR 2.58 %
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Indizes
CAC 40
7,839.11 EUR 35.78 EUR 0.46 %
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Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:10 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 7.833,58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,300 Prozent auf 7.826,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7.803,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.824,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.835,18 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 8.179,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 8.338,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 7.918,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 4,41 Prozent nach. Bei 8.755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 6.676 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 202,513 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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