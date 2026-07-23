Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus
Der CAC 40 notierte am fünften Tag der Woche im Plus.
Werte in diesem Artikel
Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 8.372,28 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,474 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,174 Prozent schwächer bei 8.284,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 8.299,09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8.278,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.372,41 Punkten erreichte.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,672 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.385,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8.157,82 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, lag der CAC 40 bei 7.818,28 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,16 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Zähler.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 172.956 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 233,953 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Mit 8,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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|22.07.26
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